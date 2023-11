Das Energieministerium hat Stromausfälle aufgrund von schlechtem Wetter gemeldet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Das schlechte Wetter in der Ukraine hat bereits in mindestens zwei Regionen zu Stromausfällen geführt. Dies teilte das Energieministerium am Samstag, den 4. November mit.

„Aufgrund der ungünstigen Wetterbedingungen sind mehr als 2 Tausend Verbraucher in den Regionen Chmelnyzkyj und Kirowohrad abgeschaltet. Die Arbeiten zur Wiederherstellung der Stromversorgung gehen weiter“, heißt es in der Meldung.

In der Region Kiew wurden aufgrund von technischen Verstößen 1245 Abonnenten vom Stromnetz getrennt. Stromtechniker arbeiten an der Wiederaufnahme der Stromversorgung.

Darüber hinaus gibt es aufgrund des russischen Beschusses in sechs Regionen der Ukraine Probleme mit dem Licht. Einige Verbraucher in den Regionen Donezk, Saporischschja, Sumy, Tschernihiw, Charkiw und Cherson sind weiterhin ohne Strom.

Das Energieministerium teilte außerdem mit, dass einer der Kraftwerksblöcke kurzfristig in Reparatur gegeben wurde. Sie wird 24 Stunden andauern.