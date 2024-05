Das Energieministerium verspricht, die Kosten für das Stromnetz dank intelligenter Netze um 6 Milliarden kWh jährlich zu senken

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Epravda.com.ua ​

Das Energieministerium hat einen Fahrplan für das Projekt der intelligenten Stromnetze genehmigt, und das ukrainische Energiesystem wird in der Lage sein, jährlich etwa 6 Milliarden kWh einzusparen.

Dies teilte der Pressedienst des Energieministeriums mit.

Das intelligente Netzsystem beinhaltet die Einführung von Automatisierung und digitalen Lösungen auf allen Ebenen des Energiesystems.

Laut der Roadmap ist geplant, die durch russische Angriffe beschädigten Anlagen mit Hilfe intelligenter Technologien wiederherzustellen. Insbesondere die Microgrid-Technologie, die widerstandsfähiger gegen militärische Faktoren und Naturkatastrophen ist.

„Die Einführung der Smart-Grid-Technologie wird die Stromverluste in den Stromnetzen der Ukraine insgesamt um 6 Milliarden kWh pro Jahr reduzieren. Sie wird auch den jährlichen SAIDI-Index (ein Indikator für die Dauer von Stromversorgungsunterbrechungen) auf etwa 100 Minuten senken, was dem durchschnittlichen Indikator der EU-Länder entspricht“, so das Energieministerium in einer Erklärung.

Eine Reihe von Verteilernetzbetreibern, darunter der staatliche Chmelnyzkoblenergo, Saporischschjaoblenergo, Charkiwoblenergo und Mykolajiwoblenergo, führen bereits Pilotprojekte zur Entwicklung intelligenter Netze durch.

