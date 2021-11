Das Energieministerium hat das Volumen der Kernbrennstoffreserven genannt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die Ukraine verfügt über genügend Kernbrennstoffreserven für eineinhalb Jahre, sagte Energieminister Herman Galuschtschenko während einer Fragestunde an die Regierung in der Werchowna Rada am Freitag, den 5. November.

„Ab heute ermöglicht die im Voraus gekaufte Reserve an Kernbrennstoff, die Herbst-Winter-Periode absolut ruhig zu verbringen. Heute liegt die jährliche Nachfrage nach WWER-1000-Blöcken bei 146 % und nach WWER-440-Blöcken bei 150 %“, versicherte der Minister.

Er erinnerte daran, dass die Hälfte der Kernkraftwerke mit russischem Brennstoff betrieben wird und dass Russland daher Hindernisse bei der Lieferung von Brennstoff an die Kernkraftwerke schaffen könnte. Vorerst aber, so versicherte Galuschtschenko, werde es keine Einschränkungen für den Betrieb von Kernkraftwerken geben.

„In dieser Hinsicht sind wir absolut beruhigt“, sagte er…