Außerhalb der Stadt kam es zu einer Notabschaltung einer Hochspannungsleitung, behaupten russische Invasoren.

Fast alle Einwohner der vorübergehend besetzten Stadt Enerhodar in der Region Saporischschja sind aufgrund eines Unfalls ohne Strom geblieben. Dies berichteten russische Medien sowie der Pressedienst der Stadtverwaltung der besetzten Stadt.

„Es gab eine Notabschaltung der Hochspannungsleitung außerhalb der Stadt. Ohne Strom blieb fast die gesamte Stadt“, heißt es in der Nachricht der Invasoren.

Der letzte Notstromausfall in Enerhodar ereignete sich am 5. Oktober.

Die Stadt selbst liegt am linken Ufer des Dnjepr, direkt neben dem Kernkraftwerk Saporischschja. Es ist das größte Kernkraftwerk in Europa, was die Anzahl der Blöcke und die installierte Kapazität angeht – sechs Blöcke mit je einem Gigawatt.