Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Als Folge des Krieges der Ukraine mit Russland wird eine entmilitarisierte Zone auf dem Territorium des Aggressorlandes entstehen. Das sagte der Sekretär des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates Olexij Danilow am Freitag, den 2. Februar, im ukrainischen Rundfunk.

„Diese entmilitarisierte Zone wird zumindest in Moskau und St. Petersburg sein, wir werden sie definitiv fördern. Der einzige Ort, an dem sie dort quaken können, ist nicht näher als der Ural. Glauben Sie mir, es wird auf jeden Fall so sein“, sagte der Sekretär des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates.

Danilow versicherte, dass die Verbrechen des „modernen Hitler“ nicht ungestraft bleiben werden und die entmilitarisierte Zone daher „entlang ganz anderer Parallelen und Meridiane“ verlaufen wird, als es Wladimir Putin lieb ist.

„Es wird definitiv das Territorium der Russischen Föderation sein, nicht der Ukraine“, fasste er zusammen.

Wir erinnern Sie daran, dass Wladimir Putin am 31. Januar sagte, Russland versuche, eine „entmilitarisierte Linie“ auf dem Territorium der Ukraine zu schaffen, und dass das russische Militär nun „den Feind von wichtigen russischen Bevölkerungszentren wegdrängt“.