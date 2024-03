Ein Erdbeben hat sich in der Region Iwano-Frankiwsk ereignet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Ein Erdbeben mit einer Stärke von 1,7 auf der Richterskala wurde in der Nähe der Stadt Nadvornaya in der Region Iwano-Frankiwsk am 4. März um 15:05 Uhr registriert. Dies meldet das Hauptzentrum für Sonderkontrolle.

Die Quelle des Erdbebens befindet sich in einer Tiefe von sieben Kilometern.

Nach der Klassifizierung des Erdbebens bezieht sich auf „unempfindlich“. Die Intensität der Erschütterungen liegt unterhalb der Grenze der menschlichen Empfindlichkeit. Solche Erdbeben werden nur von Seismographen erkannt und registriert.

Das letzte Erdbeben in dieser Region ereignete sich am 6. Februar 2024 mit einer Stärke von 2,4.

Epizentrum des Erdbebens auf der Karte

Wie wir bereits geschrieben haben, ereignete sich in der Nacht auf den 1. März ein Erdbeben der Stärke 3,6 im Bezirk Reshetilovsky der Region Poltawa.

Darüber hinaus wurde am 18. Februar ein Erdbeben in der Region Ternopil registriert.