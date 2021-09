Ergebnis 27.09: Spitzenwellen- und Nachhaltigkeitssystem

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Das Gesundheitsministerium bereitet sich auf einen Höhepunkt der Coronavirus-Erkrankung im November vor, rechnet aber bereits im Oktober mit einer hohen Belastung für das medizinische System, so der leitende Mediziner Igor Kusin. Die einzige Möglichkeit, die Belastung des Gesundheitssystems zu verringern, bestehe darin, die Bevölkerung zu impfen.

Die Ukraine hat ein nationales Nachhaltigkeitssystem eingeführt

Präsident Wladimir Zelenski hat einen Beschluss des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates über die Umsetzung des nationalen Resilienzsystems vorgestellt. Es legt die Ziele, Grundprinzipien, Richtungen, Mechanismen und Zeitrahmen für die Umsetzung und den Betrieb des nationalen Resilienzsystems fest, das die Fähigkeit von Staat und Gesellschaft gewährleisten soll, Bedrohungen zu erkennen, Schwachstellen zu identifizieren und nationale Sicherheitsrisiken rechtzeitig zu bewerten.

Die Ukraine erhält zusätzliche Finanzhilfe aus den USA

Die Regierungen der Ukraine und der USA haben ein Zusatzdokument zum Abkommen über die Umsetzung von Entwicklungszielen im Wert von insgesamt 9 Millionen Dollar unterzeichnet. Es wird angegeben, dass 7 Mio. Dollar für die Verbesserung der Gesundheit der Ukrainer und weitere 2 Mio. Dollar für die Sicherung des Wirtschaftswachstums verwendet werden sollen.

Zelenski hat die Richtung im Kampf gegen das Coronavirus vorgegeben

So müssen alle Ministerien und zentralen Behörden innerhalb von zwei Wochen über den Stand der Impfung ihrer Mitarbeiter berichten – vorzugsweise sollten 70 % der Mitarbeiter mit zwei Dosen geimpft worden sein. Chefärzte von Krankenhäusern, in denen Unregelmäßigkeiten festgestellt wurden, und Reisebüros, die die Beschaffung von gefälschten Bescheinigungen und Tests erleichtert haben, sollten strafrechtlich verfolgt werden.

Ungarn unterzeichnet Vertrag mit Russland zur Umgehung der Ukraine

Der ungarische Außenminister Péter Szijjártó hat die Reaktion der Ukraine auf den Gasvertrag Ungarns mit Russland als „Einmischung“ in die inneren Angelegenheiten des Landes bezeichnet. Er bat die ukrainische Seite, diesen Gasvertrag nicht mit anderen zwischenstaatlichen Angelegenheiten zu verwechseln.

Zuvor hatte das ukrainische Außenministerium seine Enttäuschung über die Entscheidung Ungarns zum Ausdruck gebracht, einen Gasvertrag mit Russland unter Umgehung der Ukraine zu unterzeichnen. Aus diesem Grund hat Kiew beschlossen, eine Sitzung der gemeinsamen ukrainisch-ungarischen Regierungskommission für wirtschaftliche Zusammenarbeit abzusagen, die am Vortag stattfinden sollte.

Kuleba antwortet Peskow zu roten Linien

Der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba hat auf die Äußerungen des russischen Pressesprechers Dmitrij Peskow über „rote Linien“ im Zusammenhang mit der möglichen Ankunft von NATO-Truppen in der Ukraine reagiert. Kuleba betonte, dass „wir selbst herausfinden werden, was im Interesse des ukrainischen Volkes und der Sicherheit der Ukraine und Europas zu tun ist“.

Ukraine beschlagnahmt ein Dutzend russischer Flugzeuge, die die Krim anfliegen

In der Ukraine hat ein Gericht 12 Flugzeuge einer russischen Fluggesellschaft beschlagnahmt, die Passagierflüge vom/zum geschlossenen Kontrollpunkt Simferopol-Avia durchführten, sowie vier Schiffe, die geschlossene Häfen und Terminals auf der Halbinsel Krim anliefen. Es wird festgestellt, dass 12 Boeing- und Embraer-Passagierflugzeuge von einer russischen Fluggesellschaft für den illegalen Transport von Personen über die ukrainische Staatsgrenze verwendet wurden. Außerdem wurde festgestellt, dass mindestens 37 russische Fluggesellschaften regelmäßige Flüge auf die Krim durchführen und damit gegen das Gesetz verstoßen.

Deutscher Kanzlerkandidat, befürwortet Erhalt des Gastransits durch die Ukraine

Der Vorsitzende der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands, Olaf Scholz, der für das Amt des Bundeskanzlers kandidiert, befürwortet die Beibehaltung des Gastransits durch die Ukraine. In Bezug auf die Pipeline, deren Bau abgeschlossen ist (Nord Stream 2), sei es wichtig, dass jeder die Garantien berücksichtige, die mit ihrem Betrieb verbunden sind. Zu den Garantien gehört, dass die Ukraine ein Transitland bleiben muss.

Tankstellen im Vereinigten Königreich schließen massenweise wegen Kraftstoffmangels

In Großbritannien hat die Situation zu riesigen Warteschlangen an funktionierenden Tankstellen geführt. Die Autofahrer müssen stundenlang warten, bis sie ihr Auto auftanken können. Die Association of Petrol Retailers, die fast 5.500 unabhängige Einzelhändler vertritt, teilte mit, dass etwa zwei Drittel ihrer Mitglieder ausverkauft seien und der Rest „teilweise erschöpft sei und kurz vor dem Auslaufen stehe“.

Start der Modewoche in Paris

Renommierte Modehäuser wie Dior, Chanel, Louis Vuitton, Valentino und Balenciaga kehren auf den Laufsteg zurück, während erfolgreiche junge Designer wie das südafrikanische Label Thebe Magugu und das französische Haus Marine Serre digitale Schauen veranstalten werden. Eine der spektakulärsten Shows der Modewoche wird die L’Oréal-Show sein.

Die Gewinner des Astronomie-Fotowettbewerbs lauten

Die Organisatoren des Wettbewerbs haben die 13. Ausgabe der Auszeichnung „Astronomy Photographer of the Year 2021“ des Greenwich Royal Observatory zusammengefasst. Die besten Bilder wurden auf der Website der Sternwarte veröffentlicht. Der Gewinner war ein Foto der Sonnenfinsternis, das von Shuchang Dong aus China aufgenommen wurde.