Das erste Land Afrikas hat seine Teilnahme am Friedensgipfel bestätigt - Selenskyj

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der Staatschef sagte, er habe entsprechende Gespräche mit dem kapverdischen Ministerpräsident Ulisses Correia e Silva geführt.

Kap Verde hat bestätigt, dass es am Friedensgipfel in der Schweiz teilnehmen wird. Damit ist es das erste Land auf dem afrikanischen Kontinent, das seine Teilnahme an der Veranstaltung zugesagt hat. Dies gab der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj auf seinem Telegram-Kanal bekannt.

Das Staatsoberhaupt sagte, er habe Gespräche mit dem Ministerpräsident von Kap Verde Ulisses Correia i Silva geführt.

„Er dankte ihm für seine Unterstützung der Friedensformel und seine persönliche prinzipielle Haltung zur russischen Invasion. Kap Verde war das erste afrikanische Land, das seine Teilnahme an dem Friedensgipfel bestätigt hat“, fügte Selenskyj hinzu.

Er sagte, er habe mit dem Ministerpräsident über die Bemühungen gesprochen, die größte Anzahl afrikanischer Länder für den Friedensgipfel zu gewinnen.

Afrikas Stimme ist wichtig, wenn es um die globale Unterstützung für einen gerechten Frieden in der Ukraine geht, sagte der Präsident.