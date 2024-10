Zum ersten Mal seit 48 Tagen hat Russland nachts keine "Shahids" auf die Ukraine abgefeuert

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des öffentlich-rechtlichen Senders Suspilne. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Suspilne.media ​

Zum ersten Mal seit 48 Tagen hat Russland keine „Shahids“ auf die Ukraine abgefeuert, sagte Jurij Ihnat. Es wurden auch keine feindlichen Aktivitäten der strategischen Luftfahrt beobachtet

In der Nacht zum 14. Oktober haben die russischen Truppen keinen einzigen Angriff mit Shahed-Drohnen auf die Ukraine gestartet.

Dies berichtet das Medienportal ArmyInform unter Berufung auf einen Kommentar des amtierenden Leiters der Kommunikationsabteilung des Luftwaffenkommandos der ukrainischen Streitkräfte, Jurij Ihnat.

Auch die strategische Luftfahrt Russlands blieb inaktiv.

Jurij Ihnat bestätigte offiziell, dass die Nacht zum ersten Mal in den letzten 48 Tagen ohne „Shaheds“ verlaufen ist.

Die Luftwaffe hat sich noch nicht zu möglichen Gründen für die plötzliche Flaute der russischen Truppen geäußert.

Russland greift regelmäßig ukrainische Städte und strategische Einrichtungen mit „shaheds“ an. Die Angriffe finden in der Regel nachts statt. In der Nacht zum Sonntag, den 13. Oktober, haben die Luftverteidigungskräfte in fünf Regionen 31 „shaheds“ abgeschossen, die von russischen Truppen für Angriffe auf die Ukraine eingesetzt wurden.