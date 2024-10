Zum ersten Mal seit fast zwei Jahren wird Scholz ein Telefongespräch mit Putin führen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des öffentlich-rechtlichen Senders Suspilne. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Bislang gab es keine Anfrage für Gespräche. Gleichzeitig könnte Scholz der erste Regierungschef aus den Ländern sein, die die Ukraine am meisten unterstützen, der wieder direkten Kontakt zu Putin aufnimmt

Am Vorabend des Gipfels der Gruppe der Zwanzig (G20) in Brasilien im November will Bundeskanzler Olaf Scholz mit Kremlchef Wladimir Putin telefonieren. Dies wird der erste Kontakt zwischen den beiden seit fast zwei Jahren sein.

Das schreibt Die Zeit unter Berufung auf Gesprächspartner aus deutschen Regierungskreisen.

Die Zeitung weist darauf hin, dass es bisher keine Anfrage für ein Gespräch gab. Gleichzeitig könnte Scholz der erste Regierungschef aus den Ländern sein, die die Ukraine am meisten unterstützen, der wieder direkten Kontakt zu Putin aufnimmt.

Das letzte Telefongespräch zwischen Scholz und Putin fand im Dezember 2022 statt

Insbesondere US-Präsident Joe Biden, der französische Präsident Emmanuel Macron und der ehemalige britische Ministerpräsident Boris Johnson haben ebenfalls zum letzten Mal 2022 direkt mit dem russischen Staatschef gesprochen.

Der diesjährige G20-Gipfel wird vom 18. bis 19. November in Brasilien stattfinden. Der letzte G20-Gipfel wurde im September 2023 von Indien ausgerichtet.

Zuvor hatte Scholz in einem Interview mit dem ZDF gesagt, dass es jetzt an der Zeit sei, darüber zu sprechen, wie das Ende des Krieges in der Ukraine beschleunigt werden könne, und alle Parteien aufgefordert, ihre Bemühungen um einen Frieden in der Ukraine zu verstärken.