Ein ertrunkener Mann wurde mit Algen bedeckt im Fluss Dniester gefunden

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Grenzschutzbeamte der Abteilung Mohyliv-Podilskyj haben die Leiche eines Mannes in Algen eingewickelt im Wasser des Dnjestr gefunden. Dies berichtete der Pressedienst des staatlichen Grenzschutzdienstes der Ukraine am Freitag, den 6. September.

Es wird vorläufig festgestellt, dass der Verstorbene wahrscheinlich versucht hat, durch den Fluss zu schwimmen, um die Grenze zu Moldawien illegal zu überqueren. Die starke Strömung und das Seegras wurden ihm jedoch zum Verhängnis.

Bei dem Mann wurde eine Plastiktüte mit Dokumenten, persönlichen Gegenständen und einer weiteren Garnitur Kleidung gefunden. Der staatliche Rettungsdienst und Polizeibeamte wurden an den Ort des Geschehens gerufen, die die Leiche ans Ufer zogen.

Der Verstorbene war ein Einwohner der Region Dnipropetrowsk und wurde 1971 geboren.

Die Ermittlungen dauern an, um alle Umstände der Tragödie zu klären.

Erinnern Sie sich daran, dass am 26. August die Leiche eines anderen Ertrunkenen in Tisa herausgefischt wurde. Dies ist der 41. Fall, in dem ertrunkene Personen gefunden werden, die versucht haben, die Grenze illegal zu überqueren.