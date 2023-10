Explosion einer Ölpipeline in Vorkarpaten: zwei Menschen im Krankenhaus gestorben

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Zwei Menschen, die bei einem Bruch einer Ölpipeline in der Region Iwano-Frankiwsk Ende September verletzt wurden, sind im Krankenhaus gestorben. Dies teilte die Leiterin der staatlichen Regionalverwaltung von Iwano-Frankiwsk, Svetlana Onishchuk, mit.

„Traurige Nachrichten aus Deutschland, wo vier Opfer eines Brandes im Bezirk Nadvirnyansky, der durch ein Leck eines Ölprodukts entstanden ist, zur Behandlung geschickt wurden. Zwei Erwachsene – ein 35-jähriger Mann und eine 39-jährige Frau, um deren Leben zunächst transkarpatische und später führende deutsche Sanitäter kämpften, haben nicht überlebt. In dieser Nacht waren sie tot“, sagte sie.

Jetzt befinden sich in Deutschland zwei weitere Jungen mit schweren Brandverletzungen.

Wir erinnern daran, dass am 30. September in der Region Iwano-Frankiwsk eine Ölpipeline gebrochen ist und ein Privathaus in Brand geraten ist. Insgesamt wurden neun Menschen verletzt, darunter zwei Kinder, fünf wurden ins Krankenhaus eingeliefert.