Explosion im Kakhovskaya TPP: Die Zahl der Todesopfer steigt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Zahl der Todesopfer der Explosion im Wasserkraftwerk Kachowka ist auf 16 gestiegen, 31 Menschen werden vermisst. Dies teilte das ukrainische Innenministerium am Samstag, den 17. Juni, mit.

„Sechzehn Menschen wurden getötet: 14 in der Region Cherson und zwei in der Region Mykolajiw. 31 Personen gelten als vermisst“, so das Ministerium.

Am 17. Juni waren noch 1.300 Häuser überflutet. Davon befinden sich 1274 in Cherson und 26 in der Region Mykolajiw.

„Der Feind belästigt Cherson weiterhin mit Granatenbeschuss. Aber unser Volk ist unverwüstlich: Die Aufräumarbeiten gehen weiter. Alle Dienste arbeiten trotz der russischen Terroranschläge“, sagte Innenminister Igor Klimenko.

Er sagte auch, dass bei der Polizei über 4.800 Beschwerden von Bürgern über Sachbeschädigungen eingegangen sind. Dreizehneinhalbtausend Wohnungen und Häuser wurden überprüft.

Zuvor hatte der Staatliche Notdienst berichtet, dass sechs Siedlungen am rechten Ufer und 17 in den vorübergehend besetzten Gebieten weiterhin überflutet sind.

Neue Bilder des zerstörten Wasserkraftwerks Kachowka sind aufgetaucht