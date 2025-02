Explosion in der Nähe des Einkaufszentrums Pawlohrad: Verdächtige ohne Kaution in Haft genommen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Am 10. Februar wurden drei Verdächtige im Zusammenhang mit dem Terroranschlag auf das Einkaufs- und Geschäftszentrum in Pawlohrad, Region Dnipro, ohne Kaution in Untersuchungshaft genommen.

Am 10. Februar wurden drei Verdächtige im Zusammenhang mit dem Terroranschlag auf das Einkaufs- und Geschäftszentrum in Pawlohrad, Region Dnipro, ohne die Möglichkeit einer Kaution in Untersuchungshaft genommen.

Quelle: Spezialisierte Anti-Korruptions-Staatsanwaltschaft

Wörtlich: „Auf Antrag der Staatsanwälte der Spezialisierten Anti-Korruptions-Staatsanwaltschaft der Region Dnipro wurde gegen drei Bürger, die der Explosionen in der Nähe des Verwaltungsgebäudes des regionalen Handels- und Geschäftszentrums in Pawlohrad verdächtigt werden, eine vorbeugende Maßnahme der Haft ohne die Möglichkeit einer Kaution verhängt. Die Ermittlungen dauern an.“

Hintergrund:

Am Abend des 2. Februar ereignete sich eine Explosion in der Nähe des Gebäudes des Pawlohrader Regionalen Handels- und Gewerbezentrums und JV in der Region Dnipro, und es wurde ein verletzter Soldat gemeldet.