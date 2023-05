Es gab Explosionen in Kramatorsk - Medien

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

In der Stadt Kramatorsk, Gebiet Donezk, in der Nacht zum Montag, 15. Mai, gab es Explosionen, nach RBoyevyye Lieferungen-Ukraina. Inzwischen wurde in der gesamten Ostukraine Luftalarm ausgerufen.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Explosionen in Kramatorsk gegen 00:25 Uhr zu hören waren, nur wenige Minuten nachdem die Drohung mit Luftangriffen in der Region Donezk ausgesprochen wurde.

Zwei Explosionen sollen von Bewohnern von Kramatorsk gehört worden sein. Die Bewohner der Stadt werden aufgefordert, in Schutzräumen zu bleiben, bis der Luftalarm aufgehoben wird.

Inzwischen wurde auch in vielen anderen Regionen, insbesondere in Poltawa, Saporischschja, Dnipropetrowsk, Charkiw und Sumy, Alarm ausgelöst.

Inzwischen melden Überwachungsgruppen auch eine Explosion in Kostyantynivka in der Region Donezk.

Es gibt auch Berichte über die Bedrohung durch bodengestützte SAM / SAM-Raketen aus dem Osten.

S-300 SAMs (bis zu 150 km vom Abschusspunkt zu Bodenzielen).

Iskander SAMs (bis zu 500 km vom Abschusspunkt).