Es gab Explosionen in Tokmak

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Am Montag, den 13. November, ereigneten sich in Tokmak in der Region Saporischschja mehrere Explosionen. Dies berichtete der Bürgermeister von Melitopol Ivan Fedorow.

„Tokmak. Anwohner berichten von mindestens drei lauten Explosionen in den Vororten. Offenbar „Schilf“, „Überschall“ und „Peveo“,“ stellte er fest.