UZ führt Dnipro City Express auf der Strecke Dnipro-Kamenske ein

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Ukrsalisnyzja wird am 20. Dezember den Dnipro City Express in Betrieb nehmen. Die modernisierten Züge werden auf der Strecke Dnipro-Kamenske verkehren. Dies berichtet der Pressedienst Ukrsalisnyzja

Der Zug wird an den Bahnhöfen Goryainovo, Deyevka, Sukhachevka und Saporischschja-Kamenske halten. Fahrkarten sind bereits im Chat-Bot von Ukrsalisnyzja erhältlich.

Die Züge fahren ab Dnipro um 5:14 (außer am Wochenende), 6:20, 10:00, 11:30 (außer am Wochenende), 15:40, 17:10 (außer am Wochenende), 19:10.

Zurück von Kamenskoje fahren die Züge um 6:14 (außer an Wochenenden), 9:00, 11:26, 12:42 (außer an Wochenenden), 16:41, 19:12 (außer an Wochenenden), 20:14 ab.

Die Fahrtzeit in beide Richtungen vom Ausgangs- bis zum Endbahnhof beträgt etwa 40 Minuten, die Kosten liegen zwischen 12 und 18 Hrywnja.

Es wird darauf hingewiesen, dass auf der Strecke die elektrischen Züge der Serie EPL2T von Ukrsalisnyzja wieder in Betrieb genommen werden. Sie sind mit Rampen, behindertengerechten Plätzen und inklusiven Toiletten, Navigationssystemen mit Blindenschrift, Abstellplätzen für Fahrräder und – Typ-C- und USB-Anschlüssen zum Laden von Geräten ausgestattet.

InUkrsalisnyzja fügte hinzu, dass, wie in Kiew, der City Express in Dnipro so konzipiert ist, dass er die bequemste Kombination mit dem Einsatz von aktualisiertem und modernem Rollmaterial der Großstadt mit ihren Vororten und Satellitenstädten verbindet.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass Ukrsalisnyzja am 10. Dezember den Intercity-Zug Nr. 747/748 eingeführt hat, der Kiew, Winnyzja, Chmelnyzkyj und Ternopil verbindet.