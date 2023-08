Fünf von fünf: Die Luftabwehr hat in der Nacht alle feindlichen Ziele zerstört

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der Feind feuerte zwei Ch-59-Raketen, zwei Kalibr und eine Drohne ab. Die Raketen wurden in der Region Odessa abgeschossen, die Drohne in der Region Dnipropetrowsk. In der Nacht zum 25. August schlugen die russischen Truppen mit Luft- und Seezielen im Schwarzen und Asowschen Meer zu. Dies teilte das Kommando der Luftwaffe mit.

In Richtung der südlichen Regionen der Ukraine feuerte der Feind von Su-34-Flugzeugen aus zwei gelenkte Flugzeugraketen Ch-59 aus dem Schwarzen Meer und zwei Marschflugkörper Kalibr von einem kleinen Raketenschiff im Asowschen Meer ab.

Auch der Abschuss einer Kampfdrohne vom Typ Shahed in Richtung Primorsko-Achtarsk wurde registriert.

„Alle fünf Ziele wurden von den Kräften und Mitteln der Luftwaffe zerstört. Raketen – in der Region Odessa, Kampfdrohne – in der Region Dnipropetrowsk“, betonte das Militär.

Wir werden daran erinnern, dass die Russen in der Nacht des 24. August Raketen am Dnjepr abgeschossen haben. Infolge des Angriffs wurden zehn Zivilisten verletzt. Eine Transporteinrichtung wurde zerstört, eine Bank, eine Tankstelle, ein Hotel, ein Agro-Unternehmen, eine Möbelproduktion, ein Verwaltungsgebäude und 15 Kioske wurden beschädigt.