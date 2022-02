Ein fünfstöckiges Gebäude in der Region Odessa stand in Flammen, es gab Verletzte

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

In der Stadt Ismajil, Region Odessa, brach in der Nacht zum Freitag, 18. Februar, in einer der Wohnungen eines fünfstöckigen Gebäudes ein Feuer aus. Bei den Löscharbeiten fanden die Rettungskräfte die Leichen von zwei Opfern. Dies teilte der Pressedienst des Staatlichen Notdienstes mit.

Es wird darauf hingewiesen, dass der Vorfall um 02:36 Uhr aufgetreten ist, fanden die Retter das Feuer in einer Wohnung im vierten Stock eines fünfstöckigen Wohnhauses.

„Beim Löschen des Brandes in der Wohnung wurden die Wohnungsinhaber tot aufgefunden: ein 1936 geborener Mann und seine 1937 geborene Frau. Das Feuer zerstörte den Hausrat in einem Zimmer. Die Brandursache und der Schaden werden derzeit ermittelt“, heißt es in dem Bericht.

Um 02:59 Uhr war das Feuer lokalisiert, um 03:27 Uhr war es auf einer Fläche von 12 Quadratmetern gelöscht. Der Staatliche Notdienst setzte vier Feuerwehreinheiten und 13 Retter ein…