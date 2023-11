Der Fall des Todes des Adjutanten von Saluschnyj wurde an das State Bureau of Investigation übergeben

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Nationale Polizei hat dem State Bureau of Investigation eine Strafsache über die Granatenexplosion übergeben, die den Tod eines Soldaten, des Assistenten des Oberbefehlshabers der Streitkräfte der Ukraine, Walerij Saluschnyj, verursacht hat. Darüber berichtet der Pressedienst der Nationalen Polizei in Telegram am Dienstag, den 7. November.

„In dem Strafverfahren, das von der Polizei der Region Kiew im ERGR wegen der Granatenexplosion im Dorf Chayki in der Region Kiew eingeleitet wurde, die zum Tod eines Soldaten führte, wurde die Staatsanwaltschaft für das State Bureau of Investigations bestimmt“, heißt es in der Nachricht.

Wir werden daran erinnern, dass am Abend des 6. November in dem Dorf Chaiky in der Region Kiew infolge einer Explosion von Munition ein Soldat Gennady Chastiakov, ein ehemaliger Assistent von Valery Saluschnyj, getötet wurde. Nach Angaben des Innenministeriums starb der Assistent des Oberbefehlshabers der ukrainischen Streitkräfte aufgrund eines unvorsichtigen Umgangs mit einer Granate.