Familien mit Kindern im Grenzgebiet erhalten ab 1. September finanzielle Hilfe von UNICEF - Wereschtschuk

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des öffentlich-rechtlichen Senders Suspilne. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Suspilne.media ​

Mehr als 25.000 Haushalte mit Kindern in der 30-Kilometer-Frontlinie werden ab Beginn des Schuljahres Winterhilfe von UNICEF erhalten, sagte Wereschtschuk

Mit Beginn des Schuljahres werden mehr als 25.000 Haushalte mit Kindern in der 30-Kilometer-Grenze Winterhilfe von UNICEF in Höhe von 21.800 Hrywnja erhalten.

Dies gab Iryna Wereschtschuk, stellvertretende Ministerpräsidentin und Ministerin für die Wiedereingliederung der vorübergehend besetzten Gebiete der Ukraine, nach einem Treffen mit dem UNICEF-Vertreter in der Ukraine Munir Mammadzadeh am 16. August bekannt.

„Wir haben mit UNICEF vereinbart, dass mit Beginn des Schuljahres mehr als 25.000 Haushalte mit Kindern in der 30-Kilometer-Frontzone für die Winterzeit Unterstützung in Höhe von 21.800 Hrywnja erhalten“, schrieb Wereschtschuk auf Telegram.

In der Region Donezk befinden sich etwa 1.500 Kinder in der 10-Kilometer-Zone vor der Frontlinie. In der vergangenen Woche wurden 2.500 evakuiert.