Fast 400 COVID-Tote in der Ukraine innerhalb von 24 Stunden

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

In der Ukraine wurden am 13. Dezember in den letzten 24 Stunden 7.283 COVID-Fälle registriert. An dem Coronavirus starben 387 Menschen. Dies berichtet der Pressedienst des Gesundheitsministeriums.

Es wurde festgestellt, dass 1.123 Personen ins Krankenhaus eingeliefert wurden und 27.130 Personen sich erholt haben.

Die meisten neuen Fälle des Coronavirus wurden in den Regionen Kiew (1.066), Donezk (541) und Odessa (404) registriert.

Während der Pandemie in der Ukraine erkrankten 3.570.448 Menschen; 3.233.009 Menschen erholten sich; 91.602 Menschen starben.