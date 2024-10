Der Feind hat eine Siedlung in der Region Donezk besetzt - DeepState

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die Russen sind bei Levadnoye in der Region Saporischschja, Tsukurino in der Region Donezk und Torezk in der Region Donezk vorgerückt.

Die russischen Angreifer haben die Siedlung Ostrovske der Stadtgemeinde Kurakhovskoye im Bezirk Pokrovsky der Region Donezk besetzt. Dies berichtet das Überwachungsprojekt DeepState.

Russische Angreifer rückten auch bei Levadnoye in der Region Zaporizhia, Tsukurino in der Region Donezk und in Torezk in der Region Donezk vor.

Wie wir bereits berichteten, sind die russischen Angreifer bei Wuhledar und Tschassiw Jar in der Region Donezk vorgerückt.