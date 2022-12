Der Feind griff die Objekte der industriellen und energetischen Infrastruktur von Saporischschja an

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

In der Nacht zum 5. Dezember griffen die Russen die Industrie- und Energieinfrastruktur von Saporischschja an.

Quelle: Sekretär des Stadtrats von Saporischschja Anatolij Kurtev

Direkte Rede: „Diesmal haben die Invasoren die Industrie- und Energieinfrastruktur der Stadt mit ihren verdammten Raketen getroffen. Es ist bekannt, dass eines der privaten Unternehmen beschädigt wurde.“

Details: Kurtev sagte, dass alle Informationen über den Schaden und die Opfer geklärt werden.

In der Zwischenzeit arbeiten die zuständigen Dienste vor Ort.

Erinnerung: In der Nacht zum 2. Dezember griffen Russen die Stadt Saporischschja an, was zum Brand des Gebäudes der Infrastrukturanlage führte…