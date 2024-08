Der Feind ist in der Region Donezk vorgerückt - DeepState

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Das ukrainische OSINT-Projekt DeepState hat die Karte des Vormarsches der russischen Truppen im Osten des Landes aktualisiert.

Die Analysten berichteten von einem wahrscheinlichen Vormarsch der russischen Truppen in der Nähe von Zhelannoye und Timofeevka in der Region Donezk. Dies meldete das DeepState-Projekt am Sonntag, den 4. August.

Auch in Tschassiw Jar und Zheleznoye gehen die Kämpfe weiter.

Frühere Analysten sagten, dass die russischen Invasoren weiter in den Osten der Ukraine vordringen. Der Feind übt insbesondere Druck auf die Verteidigungskräfte der Region Donezk aus.