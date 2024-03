Der Feind hat sich mit strategischen Bombern in die Lüfte erhoben

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Mindestens vier strategische Bomber vom Typ Tu-95ms starteten in der Nacht zum Freitag, den 29. März, vom russischen Flugplatz Olenya. Ein Raketenangriff auf ukrainisches Gebiet ist wahrscheinlich. Dies meldet die Luftwaffe der Streitkräfte der Ukraine.

Überwachungskanal Mykolajiw Vanek erklärt, dass, wenn der Flug Kampf ist, dann in der Gegend von Engels Flugzeuge werden höchstwahrscheinlich um 02:50 – 03:30 sein. Wenn die Raketen von dort aus gestartet werden – dann werden die Raketen im ukrainischen Luftraum um 03:40 – 04:30 Uhr erwartet.

Im Gebiet des Kaspischen Meeres werden sich die Flugzeuge höchstwahrscheinlich zwischen 03:50 und 04:30 Uhr aufhalten. Wenn die Raketen von hier aus gestartet werden – dann erwarten wir Raketen in unserem Luftraum um etwa 04:50 – 05:40.

Wir erinnern daran, dass der Feind in dieser Nacht mehrere Raketenangriffe auf die Region Dnipropetrowsk durchgeführt hat, in zwei Städten Probleme mit Licht. Darüber hinaus haben die Russen in der Nacht zum Donnerstag Dutzende von Shaheds auf das Territorium der Ukraine abgeschossen.