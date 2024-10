Der Feind ist in Tschassiw Jar - DeepState vorgerückt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Angreifer bewegen sich aus mehreren Richtungen auf Kurachiwka, Olexanderopol und Hirnyk zu, wie die Projektkarte zeigt.

Die russischen Angreifer sind in der Stadt Tschassiw Jar, Region Donezk, und in Richtung der Stadt Kurakhovo vorgerückt. Der Vormarsch des Feindes wurde im Dorf Maximilianiwka registriert, von dem aus es weniger als 10 Kilometer nach Kurachowo sind. Dies wurde vom Überwachungsprojekt DeepState festgestellt.

„Der Feind rückte in Tschassiw Jar, Maximilianovka und in der Nähe von Tsukurino vor“, heißt es in dem Bericht.

Die Analysten wiesen darauf hin, dass die Siedlung Tsukurino in der Nähe der Stadt Hirnyk und der Siedlungen Kurakhovka und Alexandropol liegt.

Die Russen bewegen sich aus mehreren Richtungen auf Kurachowka, Alexandropol und Hirnyk zu, wenn man nach ihrer Karte urteilt.

Wie wir bereits berichteten, sind die russischen Angreifer bei Wuhledar und Tschassiw Jar in der Region Donezk vorgerückt.

Zur gleichen Zeit schlugen die taurischen Fallschirmjäger einen Angriff in Richtung Kurakhovskoye zurück. Sie verbrannten sieben gepanzerte Fahrzeuge mit Infanterie und einen Panzer. Ein weiterer Panzer wurde getroffen.