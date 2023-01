Der Feind warf Sprengstoff in den Hof eines Einwohners der Region Sumy

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Am Samstag, den 7. Januar, feuerten russische Terroristen mit Maschinengewehren auf die Region Sumy und warfen auch Sprengstoff in den Hof eines der Grenzdörfer. Dies teilte der Leiter der Militärverwaltung der Region Sumy, Dmytro Zhyvitsky, mit.

„Velikopisarevskaya community: the enemy dropped two explosives from a drone in the yard of a local resident. Wie durch ein Wunder blieb der Mann unverletzt“, heißt es in dem Bericht.

Ein Maschinengewehr (17 Schuss) wurde auf die Gemeinde Shalyginskaya abgefeuert. Nach vorläufigen Informationen gab es keine Verletzten…