Der Feind hat die Zahl der Angriffe in drei Richtungen reduziert - Streitkräfte der Ukraine

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die russischen Truppen konnten die Pause nutzen, um Munition aufzufüllen, Waffen aufzufüllen und Ausrüstung zu verlegen.

An der Front ist die Zahl der russischen Angriffe in den Richtungen Kramatorsk, Torezk und Sewersk zurückgegangen. Anastasia Bobovnikova, eine Vertreterin der Luhansker Einsatztruppe, deutete in der Sendung an, dass die Russen möglicherweise eine taktische Pause eingelegt haben.

„Die Zahl der russischen Angriffe in diesen Richtungen ist etwas zurückgegangen. Wir bringen dies damit in Verbindung, dass der Feind wahrscheinlich eine taktische Pause eingelegt hat, insbesondere um seine Arbeitskräfte aufzufüllen“, erklärte Bobovnikova.

Die Verteidiger vermuten auch, dass die russischen Truppen die Pause genutzt haben könnten, um Munition aufzufüllen, Waffen aufzufüllen und Ausrüstung zu verlegen.

Nach der Vorbereitung wird der Feind wahrscheinlich die Zahl der Angriffe an der Front wieder aufnehmen.

Zuvor hatte der Generalstab berichtet, dass fast 60% der Kämpfe in den Richtungen Pokrowski und Kurachowski geführt werden.

Auch im Laufe des vergangenen Tages wurden an der Front 166 militärische Zusammenstöße registriert. Am heißesten ist die Situation in den Regionen Pokrowskij und Kurachowskij.