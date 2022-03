Feindlicher Beschuss stört den Beginn der Aussaatkampagne - Generalstab

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die ukrainischen Verteidiger setzen ihre Verteidigungsoperationen gegen die russischen Angreifer fort und fügen dem Feind erhebliche Verluste zu. Der Feind beschießt die Infrastruktur der friedlichen Siedlungen. Dies berichtet der Generalstab der Streitkräfte der Ukraine.

„Russland, das alle Bedingungen der Offensivoperation vereitelt hat, erwägt weiterhin, bestimmte Truppengruppen der ukrainischen Streitkräfte abzusperren, um während des Verhandlungsprozesses weitere Ultimaten zu stellen. Gleichzeitig stellen die Besatzer unter Verletzung der Normen des humanitären Völkerrechts die gezielte Zerstörung der städtischen Infrastruktur durch Artilleriebeschuss, Raketen- und Luftangriffe nicht ein. Die chaotische Verminung des Geländes und die Zerstörung von landwirtschaftlichen Geräten gefährden den Beginn der Aussaat in einigen Regionen der Ukraine“, heißt es in dem Bericht.

In Wolhynien, Polissia, Sivershchyna und Tavriche hat sich an den Aktionen des Feindes nichts geändert.

In der Stadt Woltschansk in Richtung Sloboschansk organisierten die Besetzer eine Demonstration, bei der sie gegen ihre persönliche Unterschrift und mit dem Pass eines ukrainischen Staatsbürgers „humanitäre Hilfe“ an die Anwohner verteilten.

In den vorübergehend besetzten Gebieten der Region Saporischschja versucht der Feind, die Treibstoffvorräte aufzufüllen, indem er sie der Zivilbevölkerung und den Bauern wegnimmt.

