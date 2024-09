Finnisches KKW wechselt von russischem auf amerikanischen Brennstoff

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die erste Charge Westinghouse-Brennstoff wurde im finnischen Kernkraftwerk Loviisa von Fortum verladen.

Das staatliche finnische Energieunternehmen Fortum hat begonnen, Kernbrennstoff des US-Unternehmens Westinghouse Electric zu verwenden, um die russischen Lieferungen zu ersetzen. Dies gab der Pressedienst des Unternehmens am Montag, den 2. September bekannt.

„Die erste Charge des Kernbrennstoffs von Westinghouse Electric Company wurde in Fortums KKW Loviisa während der jährlichen Abschaltung, die im August stattfindet, geladen…. Dies ist das erste Mal in der Geschichte, dass das Kernkraftwerk Loviisa vollständig mit Westinghouse-Brennstoff beladen ist“, heißt es in der Erklärung.

Das Kernkraftwerk Loviisa war bisher auf Kernbrennstoff der Rosatom-Tochter TVEL angewiesen. Nach dem Ausbruch eines umfassenden Krieges in der Ukraine begann Fortum mit der Suche nach einem Ersatz für den russischen Brennstoff. Gleichzeitig versicherte das Unternehmen, dass es seine bestehenden Verträge mit TVEL, die bis 2027 und 2030 gelten, einhalten werde.

Die beiden Kernreaktoren von Fortum in Loviisa liefern etwa 10 Prozent der gesamten Stromproduktion Finnlands.