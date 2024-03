Die Flugabwehr arbeitet in der Region Kiew, der Alarm breitet sich aus

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

In der Nacht zum Mittwoch, den 6. März, wurde die Bewegung feindlicher Drohnen in der Region Kiew registriert. In der Region arbeiten Kräfte der Luftabwehr, berichtet die KSCA.

„Die Bewegung von feindlichen Drohnen wurde aufgezeichnet! In der Region arbeiten Kräfte der Luftverteidigung“, heißt es in der Meldung.

Die regionale Militärverwaltung ruft dazu auf, die Arbeit der Verteidiger nicht zu unterbrechen und die Sicherheitsregeln nicht zu vernachlässigen – bis zum Ende des Luftalarms in den Schutzräumen zu bleiben.