Die Folgen des Beschusses von Mykolajiw sind bekannt geworden

Russische Besatzungstruppen haben Mykolajiw in der Nacht zum 1. Oktober beschossen. Eine S-300-Rakete schlug in ein Wohngebäude ein und zerstörte mehrere Wohnungen. Dies teilte das Stadtoberhaupt, Olexander Sjenkewytsch, in seinem Telegrammkanal mit.

„Wohngebäude“. S-300-Rakete. Die Wohnungen im 5. und 4. Stock wurden zerstört. Auf dem Hof geparkte Autos wurden ebenfalls beschädigt. Fenster in den umliegenden Häusern flogen heraus“, sagte er.

Er fügte hinzu, dass es nach vorläufigen Informationen keine Opfer gab, aber einige Bewohner leichte Verletzungen erlitten.

Witalij Kim, Leiter der Region Nikolayev, sagte später, dass in einem anderen Bereich der Stadt feindliche Raketen den Hof eines Privathauses trafen. Fünf Menschen wurden verletzt, darunter ein fünf Monate altes Baby.

