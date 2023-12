Ein Freiwilliger aus Spanien ist in der Ukraine gestorben

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Ein 26-jähriger Freiwilliger aus Spanien namens Pau, der den Ukrainern im Kampf gegen die russische Aggression an der Seite der Verteidigungskräfte half, ist in der Ukraine gestorben. Dies berichtete ABC am Montag, den 11. Dezember.

Den Quellen der Publikation zufolge ist der junge Katalane vor einigen Tagen gestorben, und sein Leichnam wird überführt werden.

Es ist bekannt, dass Pau zu Beginn des Krieges in die Ukraine kam. Auf dem Territorium unseres Staates durchlief er eine militärische Ausbildung. Danach, im Mai 2022, traten zwölf Spanier, darunter Pau, der Fremdenlegion bei.

Das Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten steht in Kontakt mit der Familie des Verstorbenen, die sofort benachrichtigt wurde. Über die spanische Botschaft in Kiew wird ihnen jegliche administrative Unterstützung gewährt, die sie benötigen könnten.

Der Ukrainer Mykola Myalkovsky, ein 28-jähriger Angestellter des Bürgermeisteramtes in der polnischen Stadt Lublin, der in die Ukraine zurückgekehrt und vom ersten Tag der russischen Invasion an die Front gegangen war, wurde bei den Kämpfen getötet.

Am Freitag, den 10. November, starb der georgische Freiwillige Irakli Kurtsikidze bei den Kämpfen in der Ukraine.