G7 nähert sich der Überweisung eingefrorener russischer Gelder an die Ukraine - FT

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Epravda.com.ua ​

Seit mehr als einem Jahr sind etwa 300 Milliarden Dollar an russischen Staatsgeldern in Europa und den USA eingefroren, und die westlichen Länder kommen der Überweisung dieser Gelder an die Ukraine näher.

Dies geht aus einem Artikel der Financial Times hervor.

Seit Beginn der Invasion haben die EU und die USA gezögert, einen entscheidenden Schritt zu unternehmen, um dieses Geld in die Ukraine zu transferieren, aber die Situation scheint sich zu ändern. Dies ist in erster Linie auf die Krise der Finanzierung ukrainischer Ausgaben auf eigene Kosten zurückzuführen.

Im November und Dezember 2023 verschlechtert sich die Situation bei der Finanzierung der Ukraine in den USA und der EU. Aufgrund der Haltung bestimmter Politiker kann die Ukraine keine Dutzende von Milliarden Dollar erhalten, so dass sie gezwungen ist, nach alternativen Wegen zu suchen.

„Ein US-Beamter sagte, dass Washington aktiv über die Verwendung russischer Staatsgelder verhandelt und glaubt, dass es einen kurzen Zeitrahmen für eine Entscheidung gibt. Sie schlugen vor, dass dies bei einem möglichen Treffen der G7-Staats- und Regierungschefs diskutiert werden könnte“, heißt es in dem Artikel.

Die Position der EU ist kühler und zielt vor allem darauf ab, die Gewinne russischer Unternehmen zu schmälern.

„Immer mehr Länder verweisen auf die Vermögenswerte und fragen sich, warum sie noch da sind“, sagte ein EU-Diplomat der Financial Times.