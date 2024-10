G7 will Russlands Vermögen auch nach dem Krieg einfrieren - Medien

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Gruppe der Sieben plant, diese Vermögenswerte so lange blockiert zu halten, bis Russland seine Aggression beendet und für den Schaden aufkommt.

Die Länder der Gruppe der Sieben (G7) planen, eingefrorene russische Staatsvermögen auch nach dem Krieg in der Ukraine eingefroren zu halten. Dies berichtet die japanische Ausgabe von Nikkei unter Berufung auf mehrere Quellen in der G7, darunter hochrangige EU-Beamte.

Die G7-Staats- und Regierungschefs werden noch in diesem Monat eine entsprechende Erklärung abgeben. Darin wird es heißen, dass Russlands Staatsvermögen eingefroren wird, bis es für den Schaden, den es der Ukraine zugefügt hat, bezahlt hat.

„Wir … bestätigen, dass Russlands Staatsvermögen in unseren Ländern so lange eingefroren bleibt, bis Russland seine Aggression einstellt und für den Schaden, den es der Ukraine zugefügt hat, aufkommt“, heißt es in dem von Italien vorbereiteten Entwurf der Erklärung.

Der Block der Länder garantiert Kiew außerdem einen Kredit in Höhe von 50 Mrd. Dollar.

Wir erinnern daran, dass die USA bereit sind, der Ukraine im Rahmen des G7-Darlehens bis zu 20 Milliarden Dollar zur Verfügung zu stellen, die aus den Gewinnen der eingefrorenen Vermögenswerte Russlands zurückgezahlt werden sollen. Aber jetzt gibt es noch keine endgültige Entscheidung.