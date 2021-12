Galuschkos Fahrer wird zur administrativen Verantwortung gezogen - Innenministerium

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Das Petschersk-Bezirksgericht in Kiew hat dem Fahrer des Abgeordneten Mykola Halushko für ein Jahr die Fahrerlaubnis entzogen und ihn zu einer Geldstrafe von 10.200 Hrywnja verurteilt. Dies gab Innenminister Denys Monastyrskyj am Mittwoch, den 22. Dezember, bekannt.

„Ich teile Ihnen mit, dass der Fahrer des Volksvertreters, der im ganzen Land wegen seiner Umgangsformen mit der Polizei berüchtigt ist, gemäß Artikel 130 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten zur Verantwortung gezogen wurde, weil er sich geweigert hat, eine medizinische Untersuchung zu bestehen. Das Petschersk-Bezirksgericht von Kiew entschied, ihm den Führerschein für ein Jahr zu entziehen und eine Geldstrafe von 10.200 Hrywnja zu zahlen“, sagte Monastyrskyj.

Ihm zufolge gibt es nach wie vor keine materielle Haftung für die Beleidigung eines Polizeibeamten.

„Das ukrainische Parlament befasst sich mit dem Gesetzentwurf Nr. 5050-1, der die Einführung einer Strafbarkeit für die Beleidigung eines Polizeibeamten in Form einer Geldstrafe von 850 bis 1.700 Hrywnja vorsieht. Ich hoffe, dass die Volksvertreter das Gesetz verabschieden und das Recht der Polizeibeamten auf Respekt in den Fällen schützen, in denen ihr Handeln durch das Gesetz geschützt ist“, fügte der Minister hinzu.

Zuvor war im Internet ein Video des Abgeordneten Mykola Galushko aufgetaucht, der seinen Fahrer „retten“ wollte. Er erklärte den Polizeibeamten unflätig, dass es sich um das Auto des Abgeordneten handele und sie angeblich kein Recht hätten, es anzuhalten. Auf dem Filmmaterial ist zu sehen, wie Galushko die Polizisten „Idioten“ nennt.

Sluga Naroda reagierte später auf den Galushko-Vorfall. Die Ethikkommission der Partei „Diener des Volkes“ wird über die Strafe für den Gesetzgeber entscheiden, versprach die Fraktion…