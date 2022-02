Der Gaspreis in Europa hat die Marke von 1.000 Dollar überschritten

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

In Europa überschritt der Erdgaspreis am Montag, den 14. Februar, im Börsenhandel die psychologische Schwelle von 1.000 $ pro 1.000 cu.m. angesichts der zunehmenden Spannungen um die Ukraine. Dies berichtet die TASS unter Berufung auf Daten der Londoner Börse ICE.

„Der Preis für März-Futures am TTF-Hub in den Niederlanden stieg auf 1031,8 $ pro tausend Kubikmeter oder 88 € pro MWh (auf der Grundlage des aktuellen Euro-Dollar-Wechselkurses, die Preise an der ICE sind in Euro pro MWh angegeben)“, so der Bericht.

Es heißt, dass dies der höchste Gaspreis seit Ende Januar ist. Der Gesamtanstieg des Gaspreises beträgt etwa 13,7 %…