Es ist gefährlich für die Bewohner der Region Kiew, nach Hause zurückzukehren - Leiter der OVA

Die russischen Besatzer, die sich aus der Region Kiew zurückziehen, haben viele explosive „Fallen“ hinterlassen. In dieser Hinsicht sei es für die Bewohner der Region zu früh, um nach Hause zurückzukehren, sagte Olexander Pawljuk, Leiter der regionalen Militärverwaltung in Kiew, in einem am 10. April ausgestrahlten Telethon.

„Es besteht eine große Gefahr für die Menschen. Allein in dieser Woche wurden rund 11.000 Munitionseinheiten entschärft. Dazu gehören nicht explodierte Minen, Fallen und Erweiterungen. Viele „Überraschungen“ werden von den Russen in den Städten, aus denen sie kommen, für uns hinterlassen. Dies muss sehr sorgfältig geprüft werden. Erst danach werden wir den Menschen Zugang zu ihren Einrichtungen gewähren können“, sagte er.

Gleichzeitig wies Pawljuk darauf hin, dass die Bewohner der Region, die in ihre Häuser zurückkehren wollen, an den Kontrollpunkten zugelassen werden, dass die Behörden aber nicht für ihre Sicherheit garantieren können.

Der OVA-Leiter versicherte, dass zusätzliche Kräfte in die Region entsandt worden seien, um Plünderungen zu verhindern.

Gleichzeitig teilte der Staatliche Katastrophenschutz mit, dass am 10. April allein in den Dörfern Dmytrivka und Novy Korohot im Bezirk Butschan 55 Sprengkörper, darunter 16 Panzerabwehrminen TM-62M, gefunden und beschlagnahmt wurden.