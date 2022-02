US-Geheimdienst: Russlands Armee wird über den Fluss Pripyat einmarschieren

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Segodnya.ua. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Segodnya.ua ​

US-Geheimdienstsatelliten haben auf weißrussischem Gebiet mehrere Kilometer von der ukrainischen Grenze entfernt eine Pontonbrücke erfasst, die von militärischem Gerät genutzt werden könnte. Der Übergang über den Fluss Pripjat wurde in den letzten zwei Tagen errichtet.

Dies berichtet der amerikanische Fernsehsender CNN.

Bekannt ist

„Russland baut Brücken, Feldlazarette und alle Arten von unterstützender Infrastruktur. Deshalb nehmen wir ihre Behauptungen über die Deeskalation nicht wirklich ernst“, sagte eine Quelle gegenüber Reportern.

Drei informierte Quellen teilten CNN mit, dass westliche Geheimdienste den Aufbau von Unterstützungsinfrastruktur in der Nähe der ukrainischen Grenzen genau beobachten.

„Sowohl die neue Straße als auch die Brücke über den Fluss Pripjat im Süden Weißrusslands sind weniger als vier Meilen von der Grenze entfernt und könnten von russischen Truppen, die sich jetzt in Weißrussland befinden, genutzt werden, um nach Kiew zu fahren. Maxar- und Planet-Satellitenbilder zeigen, wie die Pontonbrücke aussieht, die am Dienstag praktisch über Nacht entstanden ist“, so eine Quelle.

Es ist unklar, ob russische Truppen oder Belarus die Brücke bauen. Auch wurde noch keine militärische Ausrüstung in der Nähe gesehen.

