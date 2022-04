Die Generalstaatsanwaltschaft hat Fälle gegen die Besetzer aufgedeckt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Ukraine ermittelt derzeit in fast fünftausend Fällen gegen russische Besatzer, die als Kriegsverbrecher eingestuft werden. Dies wurde am Dienstag, 5. April, die Generalstaatsanwältin Iryna Wenediktowa, der Pressedienst des Ministeriums für Innere Angelegenheiten der Ukraine offenbart.

Wie der Generalstaatsanwalt feststellte, ist die Untersuchung von Kriegsverbrechen derzeit die Aufgabe Nummer eins für das gesamte Strafverfolgungssystem der Ukraine.

Sie betonte, dass bis heute Tausende solcher Verbrechen registriert wurden, etwa 5.000 mit der Bezeichnung „Kriegsverbrechen“, fast 2.000 im Zusammenhang mit Kriegsverbrechen.

Wenediktowa sagte auch, dass alle Strafverfahren in Bezug auf ihren Umfang und die Anzahl der Episoden unterschiedlich sind.

„Wir sollten verstehen, dass selbst in einer so brutalen Situation Kriegsverbrechen das erste Glied in der Kette sind. Dann kommen Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Völkermord. Wir untersuchen all diese Verbrechen, um all diejenigen vor Gericht zu bringen, die diesen Krieg entfesselt haben, um die Ukrainer zu vernichten“, erklärte sie…