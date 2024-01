Generalstab: Russland setzt chemische Angriffe aktiver ein

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Seit dem Beginn der groß angelegten Invasion hat die russische Armee 626 Mal chemische Waffen in der Ukraine eingesetzt. Gleichzeitig nimmt die Dynamik des Einsatzes solcher Waffen durch den Feind zu. Dies berichtet der Generalstab der Streitkräfte der Ukraine.

So werden jeden Tag bis zu 10 Fälle des Einsatzes chemischer Substanzen registriert. Im Januar dieses Jahres waren es insgesamt 51 Fälle.

Am häufigsten setzt der Feind Granaten ein, wie z.B. K-51, RGR, die von einem unbemannten Luftfahrzeug abgeworfen werden. Es werden aber auch improvisierte Sprengsätze mit Reizstoffen eingesetzt. Auch Artilleriebeschuss mit Granaten, die chemisch gefährliche Substanzen enthalten, wird durchgeführt.

Insbesondere wurde am 14. Dezember 2023 der Einsatz eines neuen Typs spezieller Gasgranaten RG-VO mit der chemischen Substanz CS bekannt.

Im vergangenen Jahr wurde über den möglichen Einsatz von Chemiewaffen durch die russische Armee in Mariupol sowie im Bezirk Isjum in der Region Charkiw berichtet. Darüber hinaus wurden in der Region Sumy nach dem Aufenthalt der Invasoren Reste von Sarin und anderen giftigen Substanzen gefunden.