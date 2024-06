Generalstab: Seit Beginn des Tages haben an der Front bereits etwa 50 Gefechte stattgefunden

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des öffentlich-rechtlichen Senders Suspilne. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Suspilne.media ​

Der Generalstab der Streitkräfte der Ukraine hat über die Lage an der Front am Morgen des 25. Juni berichtet. Was geschieht in den Hauptkriegsgebieten der Ukraine, in denen die Russen anzugreifen versuchen

Seit Beginn des heutigen Tages, ab 10 Uhr, haben bereits 48 Kampfhandlungen an der Front stattgefunden. Die Russen haben vier Luftangriffe mit neun Kampfflugzeugen durchgeführt und dabei mehr als 550 Mal auf Stellungen und Siedlungen der ukrainischen Truppen geschossen.

Dies teilte der Generalstab der ukrainischen Streitkräfte in einem Morgenbericht am 25. Juni mit.

Im Laufe des vergangenen Tages fanden 170 Gefechte an der Frontlinie statt. Den aktualisierten Informationen zufolge hat die russische Armee im Laufe des vergangenen Tages insgesamt drei Raketenangriffe auf Stellungen der ukrainischen Truppen und bewohnte Gebiete mit sechs Raketen, 63 Luftangriffe (darunter 90 Drohnenangriffe), etwa 4.000 Granatenangriffe, davon 107 mit Mehrfachraketen, und mehr als 1.300 Angriffe durch Kamikaze-Drohnen durchgeführt.

Im Laufe des vergangenen Tages haben die Luftwaffe, die Raketentruppen und die Artillerie der ukrainischen Verteidigungskräfte drei Orte mit Personalkonzentrationen und einen Bereich mit Waffen- und Munitionskonzentrationen der russischen Besatzungstruppen getroffen.

„Im Laufe des letzten Tages beliefen sich die Gesamtverluste der russischen Angreifer auf 1180 Menschen. Vier feindliche Panzer, 18 gepanzerte Kampffahrzeuge, 35 Artilleriesysteme, 31 UAVs, ein Marschflugkörper, 58 Fahrzeuge und sechs Einheiten von Spezialausrüstung wurden zerstört“, heißt es im Morgenbericht.

