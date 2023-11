Der Generalstab hat die Verluste der Russischen Föderation ab dem 18. November genannt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die ukrainischen Streitkräfte haben innerhalb eines Tages 620 Eindringlinge vernichtet. Die Gesamtverluste der russischen Angreifer für den gesamten Zeitraum des Krieges erreichten 317.380 Militärs. Dies berichtet der Generalstab der Streitkräfte der Ukraine auf seiner Facebook-Seite am Samstag, den 18. November.

Die gesamten Kampfverluste Russlands vom 24.02.22 bis 18.11.23 setzen sich vorläufig wie folgt zusammen:

personal – etwa 317380 (+620) Personen,

Panzer – 5422 (+7) Einheiten,

gepanzerte Kampffahrzeuge – 10141 (+9) Einheiten,

Artilleriesysteme – 7726 (+14) Einheiten,

Mehrfachraketenwerfer – 896 (+1) Einheiten,

Flugabwehrmittel – 586 (+1) Einheiten,

Flugzeuge – 323 (+0) Einheiten,

hubschrauber – 324 (+0) Einheiten,

unbemannte Luftfahrzeuge der operativ-taktischen Ebene – 5726 (+17),

Marschflugkörper – 1563 (+0),

schiffe/Boote – 22 (+0) Einheiten,

U-Boote – 1 (+0) Einheit,

Kraftfahrzeuge und Tanker – 10091 (+14) Einheiten,

Spezialfahrzeuge – 1090 (+4) Infografik des Generalstabs

Wir möchten Sie daran erinnern, dass offiziell bekannt geworden ist, dass die Streitkräfte der Ukraine mehrere Brückenköpfe am linken Ufer des Dnjepr in der Region Cherson gesichert haben. Die russischen Angreifer haben erhebliche Verluste an Arbeitskräften und Ausrüstung erlitten.