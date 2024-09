Der Generalstab hat die Zerstörung des Arsenals von Kotluban in Russland bestätigt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des öffentlich-rechtlichen Senders Suspilne. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

In der Nacht zum 29. September haben die ukrainischen Verteidigungskräfte ein Raketen- und Artilleriewaffenarsenal der russischen Truppen in der Nähe des Dorfes Kotluban in der Region Wolgograd der Russischen Föderation angegriffen.

Dies teilte der Generalstab der Streitkräfte der Ukraine mit.

„Nach den vorliegenden Informationen traf eine Staffel iranischer Raketen am Vorabend des Angriffs im Arsenal ein. Die Militäreinrichtung war durch elektronische Kriegsführung und Luftabwehrsysteme dicht bewacht, aber unsere Einheiten haben den Kampfeinsatz erfolgreich abgeschlossen. Auf dem Gelände des Arsenals wurden ein Feuer und die Detonation von Munition beobachtet“, hieß es in der Erklärung.

Die Operation wurde von den Unmanned Systems Forces in Zusammenarbeit mit Einheiten der Special Operations Forces of the Armed Forces of Ukraine, dem Verteidigungsnachrichtendienst der Ukraine und dem Sicherheitsdienst der Ukraine durchgeführt.

Zuvor hatten Quellen von Suspilne berichtet, dass in der Nacht des 29. September in Kotluban in der russischen Region Wolgograd in einer gemeinsamen Operation des Verteidigungsnachrichtendienstes der Ukraine, des Sicherheitsdienstes der Ukraine, der Streitkräfte, der Spezialkräfte und der SZR ein Arsenal von Raketen, Munition und Sprengstoff zerstört wurde.

Das russische Verteidigungsministerium meldete, dass die russische Luftabwehr über Nacht angeblich 125 ukrainische Drohnen zerstört hat:

67 – über dem Gebiet Wolgograd, 17 – über dem Gebiet Belgorod, 17 – über dem Gebiet Woronesch, 18 – über dem Gebiet Rostow und je eine über den Gebieten Brjansk und Kursk sowie dem Gebiet Krasnodar.