Das Gericht hat den 24-stündigen Hausarrest von Tishchenko verlängert

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der Abgeordnete wird verdächtigt, einen ehemaligen Soldaten der Kraken-Einheit in Dnipro unrechtmäßig inhaftiert zu haben.

Das Bezirksgericht Pechersky in Kiew hat am Montag, den 19. August, den rund um die Uhr geltenden Hausarrest des Volksabgeordneten Mykola Tishchenko bis einschließlich 23. September verlängert, berichtet Suspilne.

Der Abgeordnete wurde verpflichtet, einen Wohnsitzwechsel zu melden, die Kommunikation mit vom Gericht bestimmten Personen zu unterlassen, seinen Reisepass abzugeben und ein elektronisches Kontrollmittel zu tragen.

Wir werden daran erinnern, dass die Strafverfolgungsbehörden am 25. Juni den Verdacht gegen den Volksvertreter Mykola Tishchenko wegen der Ereignisse in Dnipro bekannt gegeben haben, wo am 20. Juni eine Gruppe von Unbekannten den ehemaligen Kämpfer der Spezialeinheit Kraken Dmitry „Son“ Pawlov angegriffen hat, als er mit einem Kind spazieren war. Das Video zeigt, dass die Sicherheitsleute des Abgeordneten Mykola Tyshchenko, mit dem Pawlow einen Streit hatte, daran beteiligt waren.