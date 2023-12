Das Gericht hat mit der Prüfung des Falles Kobolev begonnen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Heute, am 14. Dezember, hat das Oberste Anti-Korruptionsgericht damit begonnen, den Fall gegen den ehemaligen Vorsitzenden von Naftohas Andrij Kobolev in der Sache zu prüfen, so der Pressedienst der Spezialisierten Anti-Korruptions-Staatsanwaltschaft.

Es wird berichtet, dass das Richtergremium des Obersten Anti-Korruptionsgerichts den Antrag der Verteidigung auf Rückgabe der Anklageschrift abgelehnt hat und zur Prüfung der Begründetheit übergegangen ist.

Der Staatsanwalt gab in der Anhörung eine Zusammenfassung der Anklageschrift bekannt.

Die nächste Anhörung in dem Fall ist für den 4. Januar 2024 angesetzt.

Wir werden daran erinnern, dass Kobolev am 19. Januar über den Verdacht des Amtsmissbrauchs informiert wurde, als er sich für den Sieg des Unternehmens im Stockholmer Schiedsverfahren mit der russischen Gasprom die Zahlung von Boni in Höhe von 229 Millionen Hrywnja sicherte. Den Ermittlungen zufolge übersteigt dieser Betrag deutlich die normativ festgelegte Höhe solcher Zahlungen (37,48 Mrd. Hrywnja).