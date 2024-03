Die gesamte Bevölkerung hat 22 Dörfer in der Region Sumy verlassen - Regionale Militärverwaltung

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

In der Region Sumy hat die lokale Bevölkerung 22 Siedlungen der Grenzbezirke verlassen, die Kontrolle über sie wurde den Kämpfern der Streitkräfte der Ukraine übertragen. Dies berichtete der Leiter der regionalen Militärverwaltung von Sumy, Wolodymyr Artyukh, im Sender Radio Liberty.

Der Leiter der regionalen Militärverwaltung sagte, die größte Gefahr für die Region seien Luft- und Raketenangriffe, die in letzter Zeit sehr viel intensiver geworden seien.

Der Pressedienst der regionalen Militärverwaltung von Sumy berichtete, dass die Russen in der Nacht und am Morgen des 20. März 16 Mal Grenzgebiete und Siedlungen der Region beschossen haben, 65 Explosionen wurden registriert. Eine Person wurde in der Gemeinde Velikopisarevskaya getötet.

Am Vorabend betonte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj, dass Russland das Grenzgebiet der Region Sumy zerstöre.