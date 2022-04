Gespräche mit Russland sind notwendig, um eine neue "Butscha" zu verhindern - Kuleba

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der Dialog mit den Russen müsse fortgesetzt werden, um ein neues „Buchi“ zu verhindern, sagte Außenminister Dmytro Kuleba auf einer Pressekonferenz nach einem Treffen der Außenminister der NAto-Länder am Donnerstag, 7. April, in Brüssel.

„Sie stellen die richtige Frage: Wie soll man mit den Russen reden, nach allem, was passiert ist? Ich habe nur eine Frage an die Russen: Wer sind sie? Woher kommt es, dass sie kein Mitgefühl oder Empathie für die Kinder haben, die sie vergewaltigen, die Frauen und Mädchen, die sie vergewaltigen und töten, die Zivilisten, die älteren Menschen, sogar die Tiere und Haustiere. Sie töten Haustiere. Zu Butscha: Ich verstehe nicht, wer sie sind, wer diese Leute sind. Wenn ich mir diese Frage stelle, verstehe ich auch, dass wir miteinander reden müssen, um ein weiteres Butscha zu verhindern und zu sehen, wie wir diesen Krieg beenden können“, sagte er.

Kuleba wies darauf hin, dass die Positionen der Delegationen in den Gesprächen von den Erfolgen der jeweiligen Armeen auf dem Schlachtfeld und den Auswirkungen der Sanktionen abhängen werden.

„Dies sind die beiden Hauptkriterien, die unsere oder ihre Position in den Verhandlungen stärken. Und natürlich konzentrieren wir uns voll und ganz darauf, dass wir am Ende stärker sein und gewinnen werden“, betonte der Außenminister.

Kuleba sagte auch, dass der russische Außenminister Sergej Lawrow an Kriegsverbrechen in der Ukraine beteiligt sei.

„Minister Lawrow ist Teil des Systems von Präsident Putin. Die Tatsache, dass er die Bombardierung des Krankenhauses in Mariupol und die in Butscha und anderen Städten und Dörfern der Ukraine begangenen Kriegsverbrechen rechtfertigt und sie als Fälschungen bezeichnet, macht ihn zum Komplizen dieser Verbrechen. Aber ich bin bereit, mich mit ihm zu treffen, weil er ein Beamter ist, und wenn es um den Frieden in der Ukraine und die Beendigung des Sterbens geht, bin ich bereit, mich mit jedem zu treffen“, sagte der Minister.

Er stellte fest, dass jede Äußerung Lawrows darauf abzielt, die Gespräche zum Scheitern zu bringen, sie zu blockieren, anstatt sie fortzusetzen.

„Aber ich habe mich schon einmal mit ihm in Antalya getroffen. Ich habe keine besonderen Gefühle ihm gegenüber, die mich daran hindern würden, ihn wieder zu treffen, wenn dies notwendig ist, um den Krieg in der Ukraine zu beenden“, betonte Kuleba.