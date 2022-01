Das Gesundheitsministerium verspricht eine dritte Impfdosis für alle, die sie wünschen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Möglicherweise wird in naher Zukunft beschlossen, eine dritte Auffrischungsdosis des Coronavirus-Impfstoffs für alle zuzulassen, die dies wünschen. Dies gab Igor Kuzin, leitender Sanitätsarzt der Ukraine, in einem Interview mit dem ukrainischen Radio bekannt, schreibt UP am 2. Januar.

„Es gibt einen Beschluss der Nationalen Technischen Expertengruppe über die Empfehlung, Auffrischungsimpfungen für Personen im Alter von 60 Jahren zuzulassen. Diese Entscheidung wird in naher Zukunft durch einen Erlass des Gesundheitsministeriums eingeführt werden… Ich denke, vom 10. bis 15. Januar“, sagte er.

Kuzin antwortete, dass die NTHEI am 5. Januar den allgemeinen Zugang zu Auffrischungsdosen des Impfstoffs, d.h. für alle, die kommen, prüfen wird.

Auffrischungsdosen werden derzeit für Beschäftigte im Gesundheitswesen und in Heimen empfohlen, erinnerte der Beamte.

Er wies auch darauf hin, dass die Auffrischungsdosis die Gültigkeit der Impfbescheinigung um 270 Tage verlängert…